Glinsterende oogjes of een kwispelende staart: wie is leukste hond van Schoorl?

Staatsbosbeheer is op zoek naar de leukste hond van Schoorl. Uit alle uitzendingen zijn er tien honden uitgekozen die nog kans maken op de felbegeerde titel. Nu is het publiek aan zet om de leukste viervoeter te verkiezen. Bekijk hieronder welke honden een kans maken.

Foto: NH Media

Sinds 2021 is er ieder jaar een zoektocht naar de leukste hond van Schoorl. Hiermee wordt één van de lokale honden als boegbeeld neergezet voor de aanlijncampagne gedurende het broedseizoen, dat van één maart tot één september loopt. Het doel van de campagne is om hondeneigenaren te laten beseffen dat het niet uitmaakt wat voor hond je hebt. Groot of klein, met of zonder jachtinstinct, alleen voorbijlopen is al beangstigend voor de vogels die in Schoorl broeden. Trotse hondeneigenaren hebben van dinsdag 16 tot en met zondag 28 januari hun hond aan kunnen melden. Vandaag is de shortlist van de laatste tien honden die nog in de race zitten bekend gemaakt.

"We willen een zo divers mogelijk aanbod honden selecteren om uit te kiezen" Boswachter Samuelle van Deutekom

Maar liefst 70 baasjes hebben hun viervoeter ingezonden. Bij het uitkiezen van de leukste hond van Schoorl wordt er gelet op een aantal dingen. Zo is de uitstraling, de locatie, de beschrijving waarom de hond gekozen moet worden en het feit of de hond aan de lijn zit van belang. Tussen de inzendingen zaten over het algemeen erg veel Labradoodles. "We hebben er uiteindelijk voor gekozen om er maar één te selecteren voor de laatste tien, aangezien we een zo divers mogelijk aanbod willen hebben", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom. Wat Samuelle verder nog opvalt, is dat op bijna alle ingestuurde foto's de honden aangelijnd zijn. "Voorgaande jaren was dat in veel gevallen nog niet zo, waardoor veel honden afvielen. Dat was nu nauwelijks het geval." Tekst gaat verder onder de foto

Foto: NH Media

Nu is het aan het publiek om te stemmen op het nieuwe gezicht voor de aanlijncampagne. Mensen kunnen hun stem uitbrengen door het stemformulier op de website van het Staatsbosbeheer of via Facebook of Instagram. De winnende hond krijgt een professionele fotoshoot op zaterdag 17 februari en komt op alle banners en borden in Schoorl. Welke hond uiteindelijk de titel krijgt, en dus de allerleukste is, wordt op 12 februari bekendgemaakt.

