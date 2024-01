Wie volgt Lieve, Soof en Pleun op? Boswachters zoeken de leukste hond van Noord-Holland

Staatsbosbeheer is weer op zoek naar de allerleukste hond als boegbeeld voor een aanlijnplichtcampagne voor de Schoorlse Duinen. Alleen tussen september en maart mogen honden los in het duingebied. Om daar de aandacht op te vestigen worden spandoeken gemaakt waarvan de leukst aangelijnde hond het gezicht wordt.

Sinds 2021 pakt Staatsbosbeheer in Schoorl elk voorjaar groots uit met de aanlijnplichtcampagne. Voor 2024 is de zoektocht naar de leukste hond nu geopend.

De Schoorlse Duinen is volgens de boswachters een prachtige plek om je hond uit te laten, maar mogen honden maar de helft van het jaar in bepaalde delen van het natuurgebied loslopen. Tijdens het broedseizoen, vanaf 1 maart, moeten ze aan de lijn, omdat ze anders de aanstaande ouders of nesten verstoren.

Dus wie wordt na Lieve, Soof en Pleun de leukste? Kijk hoe je jouw viervoeter kan aanmelden op de website van de Schoorlse Duinen. Van alle inzendingen worden er door de boswachters tien gekozen, waarna het publiek mag stemmen. De winnaar krijgt uiteindelijk een professionele fotoshoot en komt op alle banners en borden in het gebied te staan.

Kijk hier de reportage met Soof terug, die in 2022 de leukste werd: