Veroordeelde dakdekker blijft klanten voor tienduizenden euro's oplichten

Josefien ontdekte vrij snel dat ze met de verkeerde in zee was gegaan. "Tot de dag dat de dakdekkers zouden gaan beginnen, was ik me van geen kwaad bewust. Ook toen Gerrit de eerste keer de klus moest afzeggen, ging er nog geen belletje rinkelen. Het klonk allemaal geloofwaardig. Slecht weer, een kapotte kraan, een speciale frees die nodig was en gehuurd moest worden. Er was steeds iets waardoor hij niet kon beginnen."

Er volgden zo tientallen afspraken voor de werkzaamheden, waar de dakdekkers maar niet bij kwamen opdagen. "Toen kreeg ik voor het eerst argwaan. Later ben ik gaan opzoeken met wie ik eigenlijk in zee was gegaan. Ik ben me kapot geschrokken. Gerrit en zijn bedrijf hebben de afgelopen jaren tientallen mensen voor vele tienduizenden euro's opgelicht door werk niet te doen, maar wel dikke facturen te sturen en hun klanten onder druk te zetten om die te betalen. Ik wist toen dat het mis was en dat ik naar mijn geld, al met al zo'n 18.000 euro, wel kon fluiten."

Grote ravage

Slechts drie keer kwamen Gerrit en zijn zoons wel opdagen om te werken aan het dak van Josefien. Toen begon het grootste probleem echt: in razend tempo werd één grote ravage aangericht.

