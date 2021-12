Muidense dakdekker veroordeeld tot 33 maanden cel, 7 oplichtingszaken bewezen

De Muidense dakdekker Gerrit ter H. is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden. Ook moet hij zijn slachtoffers schadeloos stellen. In totaal gaat het om een bedrag van 46.000 euro. Verder mag Ter H. vijf jaar lang geen werkzaamheden als dakdekker uitvoeren.

In deze zaak ging het om elf oplichtingspraktijken, onder meer in Muiderberg en Bussum. De rechtbank vindt zeven van deze zaken bewezen. De dakdekker vroeg forse sommen contant geld om materialen te kopen. Ter H. leverde vervolgens geen werk en liet niets meer van zich horen.

De rechter volgde de eis van het Openbaar Ministerie. Wel werd er van de straf één maand afgetrokken omdat er te veel tijd over de inhoudelijke behandeling van de zaak was heen gegaan. Ter H. had bovendien nog 10 maanden voorwaardelijke celstraf openstaan vanuit een eerdere veroordeling. Daarmee komt het totaal op 33 maanden voor de malafide dakdekker.

Eerdere oplichting

Het is niet voor het eerst dat Ter H. voor de rechter staat vanwege oplichting. Ook in 2015 werd hij al veroordeeld voor vergelijkbare praktijken. Toen kreeg hij 16 maanden cel opgelegd wegens zeventien gevallen van oplichting. In die tijd was hij op proefverlof. Hij knipte zijn enkelbanddoor en wist enkele weken uit handen van de politie te blijven.