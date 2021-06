Hoe 'malafide' dakdekker Gerrit ter H. de rechtbank bezig blijft houden

Dat is een flinke tegenslag voor zijn slachtoffers. Ze kwamen namelijk al voor de derde keer naar de rechtbank, omdat de zaak al een paar keer is uitgesteld. Daarnaast waren ze ook nog eens verkeerd geïnformeerd. Ze kregen via een brief te horen dat de zitting om 9.00 uur begon, maar dat was om 13.30 uur. Dus kwamen ze vandaag twee keer voor niets naar de rechtbank in Utrecht.

Ondertussen heeft de officier van justitie in het systeem gezien dat Ter H. op dit moment in de gevangenis zit.

De rechtszaak begint met de vraag waarom de verdachte er niet is. De advocaat van Ter H. zegt dat het een overmachtsituatie is en hij wil dat alleen achter gesloten deuren aan de rechtbank uitleggen, vanwege de privacy van zijn cliënt. Daar gaat de rechtbank echter niet in mee.

Op deze manier heeft hij nog een aantal keren mensen opgelicht voor in totaal 50.000 euro. Het is niet de eerste keer dat Ter H. voor de rechter verschijnt. Hij heeft al meerdere veroordelingen op zijn strafblad staan, allemaal soortgelijke feiten.

Ter H. wordt verdacht van het oplichten van acht mensen voor 50.000 euro. In 2019 kwam hij aan bij Denksportcentrum in Bussum. Hij zei tegen de manager van het centrum dat het dak onderhoud nodig had en hij deed zich voor als betrouwbare ondernemer. Vervolgens sloot hij een overeenkomst met de manager om het dak te repareren. Ter H. liet het denksportcentrum vooraf 8.000 euro betalen voor de aankoop van materialen. Maar de dakdekker kwam de afspraken niet na.

Dat betekent dat hij de keuze heeft om een afstandsverklaring te tekenen - zodat de zaak behandeld kan worden zonder dat hij aanwezig is - of dat hij met een busje van de gevangenis naar de rechtbank wordt gebracht.

De dakdekker weigert vanmiddag zo'n afstandsverklaring te tekenen, want hij wil zelf graag bij de zaak aanwezig zijn. Dus wordt er een busje gestuurd om hem op te halen.

De advocaat van de dakdekker besluit ondertussen toch om open kaart te spelen en uit te leggen waarom Ter H. niet al in het gedaagdenbankje zit. Volgens hem zit zijn cliënt al een paar dagen in de gevangenis vanwege een achterstallige betaling. Vanochtend zou het laatste deel zijn betaald en hij zou vandaag weer vrijkomen. Volgens de advocaat wil Ter H. graag bij de zitting aanwezig zijn, dus zodra hij zou worden vrijgelaten zou hij zo snel mogelijk naar de rechtbank in Utrecht komen. Maar hij kon niet zeggen wanneer dat zou zijn.

Busje

Het busje staat ondertussen voor de gevangenis, maar daar weigert Ter H. in te stappen. Zijn reden: hij wil vrijwillig naar de rechtbank komen.

De kwestie krijgt een nieuwe opmerkelijke wending: de officier van justitie vertelt dat ze met de gevangenis heeft gebeld en zij zeggen niets te weten van de vrijlating van Ter H.. Volgens haar moet hij een straf van een jaar uitzitten omdat hij in een oude zaak de schadevergoeding niet heeft betaald.

De rechtbank besluit daarop opnieuw te gaan overleggen over hoe nu verder. De rechtbank kan Ter H. dwingen om in het busje te stappen, maar ziet daar toch van af. Dan zou Ter H. zo laat binnen komen, dat er niet genoeg tijd is om de zaak goed te behandelen.

Na ruim twee uur wachten en na twee schorsingen wordt de zaak definitief verschoven. De nieuwe datum voor de rechtszaak is nu 29 november.

Zoveelste keer

Het is nu de derde keer dat de rechtszaak wordt verschoven. De eerste zitting was eind december, toen was de verdachte te laat geïnformeerd over de zitting en moest het worden uitgesteld. Afgelopen maart was het de advocaat die het niet gelukt was het digitale dossier te openen. Nu was Ter H. er zelf niet.