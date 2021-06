'Malafide dakdekker heeft voor 50.000 euro mensen opgelicht'

In 2019 kwam Ter H aan bij Denksportcentrum in Bussum. Hij zei tegen de manager van het centrum dat het dak onderhoud nodig had en hij deed zich voor als betrouwbare ondernemer. Vervolgens sloot hij een overeenkomst met de manager om het dak te repareren. Ter H. liet het denksportcentrum vooraf 8.000 euro betalen voor de aankoop van materialen. Maar de dakdekker kwam de afspraken niet na.

Op deze manier heeft hij nog een aantal keren mensen opgelicht voor in totaal 50.000 euro. Het is niet de eerste keer dat Ter H. voor de rechter verschijnt. Hij heeft al meerdere veroordelingen op zijn strafblad staan, allemaal soortgelijke feiten.

Proefverlof

Het AD meldt dat hij zes jaar geleden al eens tot 16 maanden cel werd veroordeeld omdat hij schuldig werd bevonden aan het oplichten van zeventien mensen. Tijdens zijn proefverlof knipte de dakdekker zijn enkelband door en kwam niet terug bij de gevangenis.

Na een aantal weken werd hij weer aangehouden. Maar in de tussentijd heeft hij opnieuw slachtoffers gemaakt. Zo zou hij een achttal woonark-eigenaren in Kortenhoef hebben opgelicht.

De rechtszaak start vandaag om 13.30 uur in Utrecht.