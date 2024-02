Piepjong Hoofddorps squashtalent Renske Huntelaar(15) stunt op NK

Ze is pas 15 jaar, maar mag zich nu al Nederlands kampioen squash noemen: de Hoofddorpse Renske Huntelaar gooide dit weekend hoge ogen tijdens het NK in Amsterdam, toen ze de titel binnensleepte.

Huntelaar zorgde zaterdag al voor een verrassing toen ze in vijf sets van Fleur Maas, de kampioene van 2022 en 2023, won. Zondag sleepte ze haar eerste nationale titel binnen door met 11-7, 11-6, 2-11 en 11-7 van Tessa ter Sluis te winnen. Ter Sluis is veertien jaar ouder dan Huntelaar.

De jonge Hoofddorpse speelt momenteel in haar eigen woonplaats bij de vereniging Meersquash. Ze kan zich de komende jaren gaan voorbereiden op de Olympische Spelen. In 2028 debuteert de sport namelijk op de spelen in Los Angeles.