Amsterdams stel bouwt logeerkamer om tot squashbaan: "Spelletje beetje aangepast"

Ook fanatieke sporters zijn door de coronacrisis nog weken aan huis gekluisterd. Sander en Laurie uit Oud-West hebben geen zin om nog weken te wachten voor ze weer de hort op kunnen. De squashers bouwden hun logeerkamer op twee hoog om tot heuse squashbaan.

AT5

Normaal gesproken squashen Sander en Laurie op aardig hoog niveau. Drie à vier keer per week zijn ze te vinden in het Frans Otten Stadion in Zuid. Aan de slag Toen bekend werd dat ook sporthallen in elk geval tot en met 28 april de deuren dicht moeten houden, besloten de fanatiekelingen dan ook aan de slag te gaan. "Alle lijnen zitten erop: de bovenlijn, de servicelijn en de 'tin', de onderste lijn. Ook op de muren. Alles klopt, alleen de verhoudingen zijn wat anders. Ik denk ongeveer twee derde van een normale baan. Dus we moeten ook het spel een beetje daar op aanpassen", vertelt Sander (hartslag 160).

De kamer, die normaal gesproken wordt gebruikt als logeerkamer, was vrij snel opgebouwd. Sander en Laurie hebben een paar MDF-platen op de muur aangebracht en bij de bouwmarkt oranje tape ingeslagen om de juiste belijning te krijgen. De schouw bleek minder makkelijk weg te halen. "Daar hebben we aparte regels voor bedacht", zegt Sander lachend. "Als je op de heenweg er tegenaan slaat dan is het je eigen fout en als de bal er op de terugweg er tegenaan komt, dan spelen we de bal over."

De grote vraag is natuurlijk wat de buren van dit creatieve idee vinden. 'Die hebben we voor de zekerheid een mailtje gestuurd, maar die reageerden eigenlijk allemaal heel enthousiast', zegt Laurie. Om de overlast enigszins te beperken heeft het stel beloofd maximaal een uurtje per dag te spelen. En dan niet om zeven uur 's ochtends, maar overdag tussen twee en zes.