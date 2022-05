Meersquash grijpt mis: geen landstitel

Het had de eerste titel in 25 jaar moeten worden, maar Meersquash is er niet in geslaagd om het landskampioenschap bij de mannen te behalen. De Hoofddorpers legden het dinsdagavond af tegen Victoria Rotterdam.

Bart Ravelli (archieffoto) - Orange Pictures

Van de Rotterdammers was in de eredivisie nog gewonnen, maar in de finale van de play-offs lukte dat niet. Het werd op het Arnolduspark 4-9. Vooraf was Bart Ravelli optimistisch over de kansen van Meersquash, ook al was het een kwart eeuw geleden dat de laatste landstitel werd gepakt. Tekst gaat verder onder de video.

Meersquash kan vanavond kampioen van Nederland worden - NH Nieuws

De openingspartij van Bart Ravelli tegen Piëdro Schweertman ging met 7-11, 11-4, 7-11 en 5-11 verloren. Nieuw-Zeelander Paul Coll, nummer één van de wereld, versloeg vervolgens d Spanjaard Borja Golan met 11-5, 11-9 en 11-4. In het slotduel ging Dylan Bennett tenonder tegen de Franse nummer 37 van de ranking: 5-11, 2-11 en 6-11. Voor Victoria is het de negende landstitel in de clubhistorie; Meersquash behaalde in 1997 de enige titel. Vrouwen kansloos De vrouwen van Meersquash liepen de landstitel eveneens mis. In Eindhoven verloren zij, zonder hun geblesseerde kopvrouw Nele Gilis, met 2-12 van Squash Time Eindhoven. Opvallend was dat de pas 13-jarige Renske Huntelaar haar tegenstandster tot het uiterste dwong en twee games won van Naomi Nohar. Gabi Fritsche en Elfi Markus verloren hun partijen zonder een game te winnen. De vrouwen van Meersquash veroverden in totaal vier keer de nationale titel, in 2014 voor het laatst.