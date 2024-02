Burgemeester Beverwijk sluit woning na tweede beschieting in korte tijd

Een woning aan de Isa van Eeghenlaan is vandaag gesloten op last van de burgemeester. De woning werd vannacht voor de tweede keer in korte tijd beschoten.

De hulpdiensten kregen vannacht rond 5.00 uur een melding binnen dat de woning was beschoten.

Meerdere getuigen verklaarden schoten te hebben gehoord. In het raam van de woning zat een gat, die is volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door een patroon. In de omgeving werden een kogel en meerdere hulzen aangetroffen.

'Erg geschrokken'

De bewoners zijn niet gewond geraakt, maar 'wel erg geschrokken', aldus de politie.

In een persbericht laat de gemeente Beverwijk weten dat de burgemeester het 'in het belang van de openbare orde en veiligheid noodzakelijk acht om de woning te sluiten'. Dit gebeurt in eerste instantie voor een periode van twee maanden.

Het was niet de eerste keer dat de woning werd beschoten, op 8 februari was het huis ook al het doelwit. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten.