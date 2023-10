Burgemeester sluit beschoten Hilversumse woning

De beschoten woning aan de Hilversumse Kloosterlaan blijft voorlopig gesloten. Dat heeft burgemeester Gerhard van den Top vandaag besloten. Maandag zijn kogels afgevuurd op het Hilversumse huis en dat is volgens de burgervader 'een aantasting van de openbare orde en de veiligheid in de buurt'.

"Ik kan mij goed voorstellen dat de bewoners zich na deze incidenten zorgen maakten over de veiligheid in hun buurt", vertelt Van den Top.

"Om het gezin te beschermen en het gevoel van veiligheid te herstellen heb ik daarom besloten voor een bestuurlijke maatregel van tijdelijke sluiting van de woning. Hopelijk ontstaat zo weer het vertrouwde gevoel van rust en veiligheid in deze mooie buurt", luidt zijn vervolg.

Maandag kwam om 4.00 uur de melding binnen dat er schoten waren gelost op het huis aan de Kloosterlaan in Kerkelanden. De dader zou vervolgens te voet zijn weggevlucht. Op het moment dat er geschoten werd, waren er meerdere bewoners binnen. Niemand raakte gewond.

Andere locatie

Inmiddels is het politieonderzoek in volle gang en heeft de burgemeester gesproken met het getroffen gezin. In overleg met hen zijn de bewoners ondergebracht op een andere locatie. Politie en gemeente hebben met buurtbewoners gesproken om te horen hoe zij op het schietincident reageren.

Mede om het gevoel van veiligheid in de buurt weer te vergroten, is besloten om de woning voorlopig te sluiten. Hoe lang dat exact zal zijn, is niet bekendgemaakt.