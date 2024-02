Slachtoffer schietpartij Alkmaar vrijgelaten, politie zoekt vrouw op bakfiets

De aangehouden Castricummer (30), die gewond raakte bij de schietpartij aan de Kennemersingel in Alkmaar, is weer vrijgelaten. "Hij maakt nog wel onderdeel uit van het onderzoek", laat een politiewoordvoerder weten. Ondertussen wordt druk gezocht naar getuigen, in het bijzonder een vrouw op een bakfiets.

Na de schietpartij van afgelopen woensdag werd niet alleen de schutter, maar ook het slachtoffer opgepakt. Beide mannen komen uit Castricum.

Heengezonden

Het slachtoffer wist ondanks zijn verwondingen op eigen houtje het ziekenhuis te bereiken. Daar werd hij later door de politie aangehouden. Maar die zou geen reden hebben om hem nog langer vast te houden. "Hij is heengezonden, maar blijft nog wel onderdeel van het onderzoek", aldus de woordvoerder. Onduidelijk is of hij nog steeds als verdachte wordt gezien.

De schutter, een 35-jarige man, werd na de schietpartij opgepakt op het station van Heiloo. Hij zit nog steeds vast.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie hoopt dat mensen die iets van het incident hebben gezien, zich melden. Er wordt nog altijd gezocht naar een mogelijk belangrijke getuige: de vrouw op een bakfiets met oranje fietstassen. "Hierover zijn nog geen updates", aldus de politie.