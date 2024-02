Gewonde bij schietpartij Alkmaar, vluchtende verdachte in kraag gevat

Bij een schietincident in Alkmaar is vanmiddag een man gewond geraakt. Dit gebeurde rond 14.15 uur in de buurt van de Kennemersingel. De verdachte was voortvluchtig, maar is inmiddels in Heiloo opgepakt.

Volgens ooggetuigen was de schietpartij op de Wilhelminalaan, vlak bij het ziekenhuis en de Singelgarage. Het trappenhuis van die parkeergarage is ook afgezet.

Hoe het met het slachtoffer is, is onbekend. Volgens een politiewoordvoerder is hij op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan.

De verdachte ging er na het incident vandoor, maar is bij het Stationsplein in Heiloo in zijn kraag gevat. De politie nog wel op zoek naar een persoon op een bakfiets met oranje fietstassen in de omgeving van de Kennemersingel.

Vanwege het lopende onderzoek wordt er niet meer informatie gedeeld over de toedracht en betrokkenen bij het schietincident.