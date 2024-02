Ook slachtoffer schietpartij Alkmaar opgepakt

In het onderzoek naar de schietpartij aan de Kennemersingel in Alkmaar is ook de man die gewond raakte aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man uit Castricum. De verdachte schutter, een man (35) uit diezelfde gemeente, werd gistermiddag in Heiloo opgepakt.

Het incident in Alkmaar gebeurde gisteren rond 14.15 uur in de buurt van de Kennemersingel. Volgens ooggetuigen was de schietpartij op de Wilhelminalaan, vlak bij het ziekenhuis en de Singelgarage.

Een 30-jarige man uit Castricum raakte daarbij gewond, maar kon op eigen kracht naar het ziekenhuis. "Nadat hij daar aan zijn verwondingen was behandeld, is hij aangehouden", meldt de politie.

Toedracht onbekend

De andere verdachte sloeg na de beschieting op de vlucht, maar werd bij het Stationsplein in Heiloo in zijn kraag gevat. Over de toedracht valt nog niets te zeggen, meldt de woordvoerder. "Het onderzoek is nog in volle gang. We hopen dat getuigen zich melden."