Huisbezoeken als steuntje in de rug: "Carnaval is breder dan alleen het feest"

Maar liefst 18 huisbezoeken staan er aan de vooravond van carnaval op het programma, keurig verdeeld door onder meer de bestuursleden en de Raad van 11 van De Deurdarsers. Het is al jarenlang een traditie. "We bezoeken de mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar ons toe te komen. Dat kunnen mensen zijn die ziek zijn, te oud, of eenzaam. Vroeger werd het ook wel ziekenbezoek genoemd en werden alleen zieken bezocht, maar tegenwoordig is het uitgebreid zodat deze mensen ook mee kunnen doen met carnaval", weet bestuurslid Ilse Bijl.

Voorheen kreeg de carnavalsvereniging een briefje van de huisarts, nu kunnen er mensen opgeven worden voor een huisbezoek. Zo gaat Prins Boni-M - Marius Boon - met de Prinses en de Adjudant op bezoek bij zijn oom en tante: Ans en Flip Mes. "Zij zijn mijn Peter en Meter en staan dicht bij mij. Nu ik een keer Prins ben, ga ik er graag even heen."

Breder dan alleen feest

Het bezoek wordt gewaardeerd door Flip Mes. "Ik vind het een heel mooi idee. Het is toch belangrijk dat er aandacht aan de ouderen geschonken wordt." Ook Boon staat volledig achter het idee. "Carnaval is vooral feesten, gezelligheid en ook een beetje gekkigheid, maar er zit ook wel diepgang in. We gaan naar scholen en gaan bij mensen langs die wat extra aandacht verdienen. Carnaval is breder dan alleen het feest."

Als de thee op is en een cadeautje overhandigd, stapt het trio weer op. Op naar het volgende adres.