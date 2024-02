Vrachtvliegtuig maakte voorzorgslanding op Schiphol vanwege meerdere storingsmeldingen

De piloten van de Boeing 747-433 van One Air waarvoor vanochtend op Schiphol groot alarm werd geslagen, werden kort na vertrek vanaf vliegveld Londen Heathrow verrast door enkele storingsmeldingen.

Het vrachttoestel was onderweg naar Hong Kong, maar kreeg vlak voor de Belgische kust problemen, en keerde terug richting het Verenigd Koninkrijk . Ter hoogte van Cambridge werd de koers weer verlegd en vloog het vrachtvliegtuig richting Nederland. Pal voor de kust maakte het toestel nog enkele rondjes, om rond 10.15 uur op Schiphol te landen.

Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen NH. Om wat voor storingsmeldingen het exact gaat, is niet bekend.

Na de landing heeft de brandweer het toestel geïnspecteerd, maar geen bijzonderheden aangetroffen. Wanneer het toestel verder kan vliegen is op dit moment nog niet bekend. De Britse maatschappij is momenteel niet bereikbaar voor commentaar.

De brandweer was toen al met veel eenheden en materiaal ter plaatse. Ook Schiphols 'blusmonsters' , de zogeheten crashtenders, stonden paraat om snel te kunnen ingrijpen als het bij de landing zou misgaan.

