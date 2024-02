Alleenstaanden dineren bij Brinkhuis in Laren: "Toch wat leuker dan in m'n eentje"

Bij het Brinkhuis in Laren organiseren ze sinds deze week een 'aanschuifdiner', speciaal voor alleenstaanden. Mensen die normaal gesproken thuis alleen eten, kunnen nu één keer per maand terecht bij het Brinkhuis. Organisator Leon Schouten: "We merken echt dat mensen hier behoefte aan hebben. Er is zelfs een wachtlijst."