Dieven stelen voor duizenden euro's aan gereedschap uit bus van timmerman Dennis

Timmerman Dennis Mesman uit Nieuw-Vennep kan het nog steeds niet bevatten: twee weken geleden haalden dieven tijdens een nachtelijke rooftocht zijn werkbus gevuld met duur gereedschap leeg. Ook de bus van zijn opdrachtgever, die ernaast stond, werd leeggeroofd. "Binnen anderhalf uur tijd was de helft van mijn leven weg."

De totale schade ligt rond de 20.000 euro, schat Dennis. Zijn gereedschapsvoorraad spaarde Dennis door de jaren heen bij elkaar. Hij werkte lang voor een werkgever, maar besloot onlangs ook zijn eigen onderhoudsbedrijf te starten. Zijn eigen gereedschap is (nog) niet verzekerd. In de nacht van 24 op 25 januari staan zowel zijn eigen bus als die van zijn opdrachtgever bij Dennis voor de deur. "Omdat ik die week op wintersport ging, zat al mijn gereedschap in mijn bus. Dat wilde ik de volgende dag binnen opbergen. Ze hadden dus echt de jackpot", vertelt hij aan NH Nieuws. De ondernemer is niet gek: hij begrijpt ook wel dat zijn lading gewild is bij dieven en had daarom een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Koeltjes "Ik heb een licht dat aanspringt bij beweging en een veiligheidscamera die gericht staat op de bussen. Achterop de ene bus zit een veiligheidsbeugel en ik parkeer ze tegen paaltjes aan, zodat de achterdeuren niet open kunnen." Maar helaas, de dieven trekken zich niets van die maatregelen aan. Op beelden van de beveiligingscamera is te zien hoe twee mannen rond 4.00 uur de boel eerst even rustig komen inspecteren. "Het licht springt vol aan, maar dat doet ze niks." Naar een krantenbezorger die twee keer langsfietst lachen de dieven vriendelijk. Even later komen de mannen door de bosjes terug en breken eerst de bus van Dennis' opdrachtgever open en halen ze het gereedschap er een voor een uit. Een derde man laadt de spullen over in een eigen bus.

"Ik vond hem tegen een lantaarnpaal aan het eind van de straat" Slachtoffer Dennis Mesman

Daarna beginnen ze aan Dennis' eigen bus. Het duo breekt eerst de deur open, zodat ze de bus in zijn vrij kunnen zetten. In eerste instantie lijken ze van plan om ook de bus te stelen, want ze beginnen die vooruit te duwen. "Hij is toen in het stuurslot geschoten", ziet Dennis later. "Ze hebben hem toen alsnog leeggehaald en ik vond hem tegen een lantaarnpaal aan het eind van de straat." Niet de enige Als Dennis de veroorzaakte schade aan zijn bus bij een lokaal bedrijf laat herstellen, blijkt dat hij die nacht niet het enige slachtoffer was. Het bedrijf bevestigt aan NH dat zij in totaal drie klanten met eenzelfde verhaal hebben geholpen. De politie heeft tot nu toe één aangifte ontvangen. Volgens André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) ligt deze nachtelijke rooftocht in lijn met de werkwijze van dit soort criminelen. "Het zijn vaak pieken: periodes waarin het een aantal keer achter elkaar gebeurt en dan is het weer wat rustiger." Nederlandse markt Waar vooral criminelen uit Oost-Europa op pad worden gestuurd om auto-onderdelen te 'scoren', wordt gereedschap vaak gestolen door Nederlandse dieven. "We zien dat het vaak op de Nederlandse mark terechtkomt", legt Bouwman uit. Om de dieven te ontmoedigen roept hij ondernemers op om hun gereedschap in ieder geval te laten registreren. "Als je aangifte doet van gestolen onderdelen en je weet nummers dan worden die geplaatst in 'stop heling' en zijn ze voor iedereen opvraagbaar. Kopers kunnen dan controleren of ze gestolen zijn."

"Als ze het willen hebben, pakken ze het toch wel" Slachtoffer Dennis Mesman

Omdat voorkomen beter is dan genezen heeft Bouwman ook nog wel wat tips voor ondernemers met duur gereedschap in hun bus. "Zorg dat er een alarmsysteem met herrie op zit. Een sirene schrikt criminelen altijd af. Daarnaast kun je ook je laaddeuren beveiligen met een beugel. Of parkeer hem in ieder geval zo dat de deuren van de laadruimte niet eenvoudig te openen zijn." Dennis heeft er een hard hoofd in dat hij ooit genoeg maatregelen kan treffen om dit soort dieven te stoppen. "Als ze het willen hebben, pakken ze het toch wel." Hij denkt dat de criminelen over een tijdje nog een keer terugkomen om te kijken of er alweer wat te halen valt. "Dus het gereedschap gaat niet meer in de bus. Dat berg ik veilig ergens binnen op." Inzameling Ondanks de enorme impact die de diefstal op hem heeft gehad, wil de ondernemer volgende week zijn eigen bedrijf gewoon weer opstarten. Familieleden zijn een inzamelingsactie gestart, zodat hij nieuw gereedschap kan kopen. "Anders was ik er waarschijnlijk mee gestopt. Het is gewoon niet te doen als je als gescheiden vader weer opnieuw moet beginnen."