Vorig jaar veel meer motoren en scooters gestolen in Haarlemmermeer dan in 2022

Er zijn vorig jaar in Haarlemmermeer meer voertuigen gestolen dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijke Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). De stijging in de gemeente is toe te schrijven aan diefstal van scooters en motoren. Auto's werden juist iets minder vaak gestolen.

In totaal werd er afgelopen jaar in Haarlemmermeer 290 keer aangifte gedaan van een voertuig. Een jaar eerder was dat nog 257 keer, wat neerkomt op een toename van 12,8 procent. In 2021 werd er 186 keer aangifte gedaan.

Die stijging wordt vooral veroorzaakt door scooters en motoren, zo blijkt uit de cijfers. in 2023 werd er 156 keer aangifte gedaan van diefstal van een scooter of brommer, tegenover 123 keer in 2022. Ook lieten dieven hun oog vaker vallen op motoren (2022: 11 aangiftes, 2023: 19 aangiftes).

Auto's werden afgelopen jaar iets minder vaak buitgemaakt. Er werd 85 keer aangifte gedaan van diefstal van een personenauto. In 2022 was dat nog 95 keer.

Buurgemeente Amstelveen

Ook in buurgemeente Amstelveen werd vorig jaar veel vaker aangifte gedaan van diefstal van een gestolen voertuig. Net als in Haarlemmermeer werden daar afgelopen jaar fors meer brommers, scooters en motoren gestolen. Verschil met Haarlemmermeer is dat er in Amstelveen óók meer auto's zijn gestolen.