Veel meer auto's gestolen in H'meer en Ouder-Amstel, minder in Amstelveen en Uithoorn

Autodieven hebben vorig jaar veel vaker toegeslagen in Haarlemmermeer dan een jaar eerder. In Amstelland verschilt het beeld sterk van gemeente tot gemeente: zo zijn er in Ouder-Amstel veel meer auto's gestolen dan in 2021, in Aalsmeer ongeveer net zoveel. In Amstelveen zijn er iets minder gestolen en in Uithoorn veel minder, blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Afgezet tegen het aantal inwoners zijn in Amstelland en Haarlemmermeer relatief veel autobezitters bestolen. Zo staat Ouder-Amstel met 9,9 aangiftes per 10.000 inwoners, na Diemen (14,5 auto's per 10.000 inwoners) en Amsterdam (11,7 auto's per 10.000 inwoners), op de derde plaats. Ook Haarlemmermeer scoort wat dat betreft bovengemiddeld: per 10.000 inwoners zijn in die gemeente 6,5 auto's gestolen.

Grote verschillen

Werd er in Haarlemmermeer in 2021 nog 186 keer aangifte gedaan van de diefstal van een voertuig (zoals een auto, motor of aanhangwagen), vorig jaar was dat 257 keer. Dat is een stijging van bijna 40 procent. Ook in Ouder-Amstel is een forse stijging te zien (2021: 21 keer, 2022: 29 keer; +38 procent).

Opvallend is dat het aantal autodiefstallen in buurgemeente Amstelveen juist is gedaald. Daar nam het aantal aangiftes af van 98 in 2021 naar 81 vorig jaar (-17 procent). En ook in Uithoorn is een stevige daling te zien: (2021: 26, 2022: 18; -31 procent).