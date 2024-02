Golf aan auto-inbraken in Hoofddorpse buurt: zes in twee weken

Ingeslagen autoruiten, stukken glas op de achterbank en verdwenen spullen: in slechts twee weken tijd zijn er maar liefst zes auto-inbraken gepleegd in de buurt Hoofddorp-Zuid.

De auto's die in de parkeergarages stonden zijn flink toegetakeld, blijkt uit een foto die de Hoofddorpse wijkagent Arjen Schut op platform X deelde. Bij alle vijf de auto's is de ruit bij de achterbank ingeslagen.

Het gaat om drie auto-inbraken in parkeergarage Polderplein, twee in parkeergarage Draverslaan en één in de Burgemeester van der Willigenlaan, vertelt een politiewoordvoerder aan NH.

Om een inbraak in je eigen auto te voorkomen, geeft de wijkagent een gouden tip: "Laat nooit spullen achter met bluetooth aan, ook al verstop je ze", schrijft hij. "Zet je apparatuur in de vliegtuigstand of neem ze mee!"

In Haarlemmermeer zijn er steeds meer diefstallen uit of vanaf motorvoertuigen, blijkt uit cijfers van de politie. In totaal waren er vorig jaar 462 en het jaar daarvoor 325.

In Hoofddorp werden de meeste autodiefstallen gepleegd, en Hoofddorp-Zuid was het vaakst doelwit. Vorig jaar waren daar per twee weken gemiddeld 3 diefstallen uit of vanaf motorvoertuigen. In heel Hoofddorp waren dat er toen gemiddeld 11 per twee weken.