Aantal autokraken in Amstelveen sinds juli verdubbeld: "Ze jatten alles wat los en vast zit"

Airbags, buitenspiegels, navigatiesystemen en katalysatoren: het aantal auto-eigenaren dat de afgelopen weken wordt gedupeerd door krakers of strippers neemt de afgelopen tijd in rap tempo toe. De politie waarschuwt ervoor, maar de alarmerende trend gaat ook in garages niet onopgemerkt voorbij.

Foto: Geparkeerde auto's in de wijk Bankras - NH Nieuws

Vooral katalysatoren worden de laatste tijd weer veel gestolen, merkt Jan van Garage Amstelveen op. De dieven zijn uit op het edelmetaal dat in dit onderdeel van de uitlaat zit. Ook onderdelen van duurdere auto's zijn erg populair, ziet hij. "Bij een kennis van mij waren laatst nog de koplampen gestolen", vertelt hij. "Die baalde als een stekker."

"Ze jatten alles wat los en vastzit" Jordy van JordysGarage, een scooterreparatieservice in Amstelveen

Niet alleen eigenaren van auto's zijn vaak doelwit. "Ze jatten alles wat los en vastzit: windschermen, accu's, uitlaten", zegt Jordy van JordysGarage, een scooterreparatieservice in Amstelveen. "Zeker bij scooters is het makkelijk om te stelen." Toch merkt Jordy de afgelopen weken geen groot verschil met de tijd daarvoor. "Het is altijd gewoon veel geweest." Tekst gaat verder onder grafiek.

Uit de cijfers van de geregistreerde diefstallen blijkt dat er in Amstelveen steeds meer spullen uit auto's en auto-onderdelen worden gestolen. Tot februari waren de aantallen flink gedaald, waarna een lichte stijging volgde. Sinds juli is deze stijging extreem. In de maand september zijn er 38 keer spullen uit of van motorvoertuigen gestolen. De afgelopen weken is dit er niet minder op geworden, waarschuwt de politie. Met name in het noorden van Amstelveen zijn er de afgelopen weken veel auto-inbraken en autokraken gepleegd, meldt de politie op Instagram. Maar ook andere delen van Amstelveen krijgen ermee te maken.

