Veel schade na uitslaande brand in leegstaand restaurant Bergen

Door een uitslaande brand in een leegstand restaurant aan de Breelaan in een Bergen is veel schade ontstaan. Een omwonende moest worden nagekeken in een ambulance.

De brand bij het voormalige restaurant De Story Bistrobar brak iets voor 1.00 uur uit op de begane grond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen.

Volgens een verslaggever ter plaatse is een bewoner van een bovenliggende woning nagekeken in de ambulance na het inademen van rook. Het is niet duidelijk hoe de buurtbewoner eraan toe is.

Het is niet de eerste keer dat er brand is uitgebroken in het leegstaande restaurant. In oktober vorig jaar werd een kleine brand in het pand geblust.