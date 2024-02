Ontslagen uit het ziekenhuis nadat laatste boot al is vertrokken, Texelse Mariëlle eist oplossing

"Ik vind dat er een oplossing moet komen, en dat mensen 's nachts niet meer de straat op worden gestuurd." De Texelse Marielle Hin (30) doet een oproep aan Texelaars die een vervelende ervaring hebben als ze 's nachts het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder moeten verlaten. Want dan vaart er geen veerboot meer en moeten ze acuut een onderkomen voor de nacht zoeken. En dat lukt niet altijd.

Ze deed haar oproep op Facebook. Binnen een dag heeft ze al meer dan honderd reacties. "Sommige reacties zijn zeer schrijnend", vertelt ze. Zelf heeft ze met haar moeder een soortgelijke ervaring gehad toen zij met spoed moest worden opgenomen in het Noordwest Ziekenhuis. Met een ambulance werd ze met de laatste boot daarnaartoe gebracht. En een paar uur later werd ze ontslagen. En ja, wat dan?

"Kijk, je wordt niet zomaar met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht." De patiënten worden in het ziekenhuis onderzocht en uiteindelijk besluiten artsen dat ze 's avonds laat toch naar huis mogen. Maar terug naar Texel is geen optie, omdat de boot na 21.30 uur niet meer vaart. "Sommige mensen worden zonder schoenen en jas buiten gezet."

Ze heeft vervolgens een brief naar de vorige burgemeester geschreven. "Niets meer van gehoord", zegt ze. "Ja, dat de brief is ontvangen, meer niet." Ook bij de huisartsen op Texel heeft ze dit aangekaart. "Zij onderkennen het probleem en durven 's avonds bijna geen mensen meer door te sturen naar het ziekenhuis."

Ze vraagt daarom via Facebook aan mensen die soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt. En haar telefoon ontplofte. "Moet je kijken, het gaat gewoon maar door", zegt ze terwijl haar telefoon voortdurend een signaal afgeeft als er een nieuw berichtje binnenkomt. Het zijn zowel positieve als negatieve opmerkingen.

"Iemand reageerde: 'Je kiest er toch zelf voor om op een eiland te wonen?' Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik wil het ziekenhuis ook niet bekritiseren. Het gaat erom dat er een oplossing komt. Als je geen partner hebt en je wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, dan sta je dus zonder auto in Den Helder. Na een bepaald tijdstip kun je nergens naartoe."

Marielle wil het voor deze Texelaars opnemen. "Er moet een oplossing komen dat deze mensen 's nachts niet meer buiten hoeven te staan."

Geen bril

Ze kreeg ook een berichtje dat een man van 73 met hartklachten met gillende sirenes met naar het ziekenhuis werd gebracht. De Texelaar werd langdurig onderzocht, maar de artsen konden niets vinden. Hij werd 's nachts om middernacht uit het ziekenhuis ontslagen. "Maar de man had niets bij zich", zegt Marielle. "Zelfs geen bril. Nu heb ik begrepen dat de nachtbewaker zich heeft ontfermd over deze man en dat hij in de hal van het ziekenhuis mocht verblijven."

Een andere mevrouw had volgens Marielle een beroerte gehad. "Ze durfde geen ambulance te bellen uit vrees dat ze 's avonds niet meer terug naar het eiland kon komen." Marielle vindt het onmenselijk. "We leven in 2024. Al is het maar een kamertje met een bed en een paar stoeltjes waar mensen 's avonds van 22.00 uur tot 6.00 uur 's ochtends kunnen verblijven."

Nachtbootje

"En ik kreeg een bericht dat een man met een rolstoel ook niet in het ziekenhuis mocht verblijven. De man heeft gelukkig een collega kunnen bellen en daar op de bank kunnen slapen."

De Texelse kreeg een tip om een nachtbootje van Texel te bellen die bij calamiteiten kan varen. "Maar als je zo ziek bent, wil je toch niet ruim een uur op zo'n bootje zijn? Bovendien zijn de kosten ook enorm hoog, heb ik begrepen. Daarbij vraag ik me af of je zo'n schipper midden in de nacht zomaar kunt wakker maken."