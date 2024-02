Definitief geen nachtopvang voor Beverwijkse daklozen

Er komt definitief geen nachtopvang voor daklozen in de gemeente Beverwijk. GroenLinks had daarom gevraagd naar aanleiding van berichtgeving van NH over het ontbreken van deugdelijke slaapplekken voor mensen zonder woning in de gemeente. Maar het college is onverbiddelijk. Voor nachtopvang zullen Beverwijkse daklozen moeten blijven uitwijken naar Haarlem.

Slapen onder een winderig Velsertraverse of ongevraagd nachtelijk schuilen tegen de vrieskou in een trapgang van een appartementencomplex. Het leven van een dakloze in Beverwijk is keihard en koud, want het ontbreekt de stad aan een nachtopvang, constateerde NH vorige maand. Het gevolg is dat veel daklozen bij lage temperaturen rond of onder het vriespunt portieken van flats zoals Wijckermolen opzoeken en daar voor overlast zorgen.

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 is regionaal gezien de nachtopvang voor deze mensen gecentreerd in Haarlem. Maar veel Beverwijkse daklozen voelen zich daar niet veilig, of zeggen geen geld te hebben om dagelijks naar de provinciehoofdstad te reizen om daar te slapen.

Gerard woont al twintig jaar in Wijckermolen. "En hier in dat hoekje liggen de daklozen ongevraagd." - Foto: NH

De publicatie van NH maakte veel los in de gemeente, ook bij verschillende raadsleden. Zij vroegen zich hardop af of Beverwijk niet op een andere manier voor deze groep inwoners zou moeten zorgen. "Mijn hart huilt", zei Nur Tayfur van GroenLinks. Zij vroeg het college onder meer of zij het ermee eens was dat de huidige regeling waarin daklozen voor een slaapplaats worden doorverwezen naar Haarlem blijkbaar niet voldoet.

Burgemeester en wethouders zijn daar heel stelling in. 'Nee', schrijven zij. Hoewel zij onderschrijven dat het ongewenst is dat mensen op straat moeten slapen, stellen zij ook dat 'de maatschappelijke opvang' een taak is van de centrumgemeenten. "In onze regio is dat Haarlem. Zij ontvangen vanuit het Rijk ook de financiën om deze taak uit te voeren. Indien wij als gemeente Beverwijk een aparte opvang voor de betreffende dakloze mensen willen organiseren, dan zal dit aanzienlijke financiële consequenties hebben waarvoor wij geen geld beschikbaar hebben."

Robin is zo'n twaalf jaar dakloos: "De gemeente Beverwijk draagt geen zorg voor haar burgers" - Foto: NH

Bovendien, schrijft het college, zijn zij ook niet voornemens de verantwoordelijkheid te nemen om de daklozen van en naar Haarlem te brengen. "De betreffende doelgroep heeft in principe recht op een uitkering en die is voldoende om de reiskosten naar de opvang te betalen." Ook voor de bewoners van Wijckermolen die overlast ervaren van de daklozen die in hun portieken overnachten, had B&W nog een boodschap: "Zij kunnen een melding maken bij de gemeente of, wanneer er sprake is van een delict, contact opnemen met de politie."