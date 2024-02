Haarlem puzzelt met openbaar vervoer: minder getril en gevaar bij het station?

Haarlem moet aantrekkelijk, gezond en goed bereikbaar blijven. Maar de stad moet ook groeien door nieuwe woningen te bouwen. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, zet de gemeente onder meer in op betere busverbindingen. Dat blijkt een puzzel te zijn, die nog niet zo makkelijk te leggen is.

Haarlem heeft nogal wat ambities: de stad moet groener worden en het autogebruik moet verminderen.

Tegelijk moeten er ook veel nieuwe woningen worden gebouwd en blijft de stad dus groeien, terwijl er weinig plek is voor nog meer stenen. Bovendien: hoe komen al die Haarlemmers van huis naar het werk of school en weer terug? Beter busvervoer is een van de oplossingen.

Het lastige daarbij is wel dat de gemeente het openbaar vervoer niet helemaal zelf in handen heeft. Ze is afhankelijk van vervoerders als Connexxion, de provincie en andere gemeenten in de regio. De provincie en vervoerregio Amsterdam zijn namelijk de echte opdrachtgevers van het busvervoer.

In Haarlem moeten er de komende jaren ongeveer 10.000 nieuwbouwwoningen bij komen. Tegelijkertijd willen de burgemeester en wethouders het aantal auto's niet laten groeien, om zo het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren.

Overlast bussen

Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Zo hebben centrumbewoners last van veel overlast door de grote bussen die af en aan rijden bij het treinstation. De bussen zorgen daarnaast voor gevaar voor voetgangers en fietsers in het centrum. Daarom is het plan opgevat om de grote dubbeldekkers niet meer via het Stationsplein te laten rijden. Op dat plein moeten namelijk fietsers en voetgangers in de toekomst meer ruimte krijgen.

Aan de noordkant van het station moeten daarbij nieuwe haltes komen voor de buslijn tussen Amsterdam en IJmuiden. De kiss&ride-stroken moeten dan worden verplaatst. De huidige bovengrondse fietsenstalling moet onder de grond komen te liggen en goed met de fiets bereikbaar zijn vanuit Haarlem-Noord.

Nieuw-Zuid

Ook moet er een nieuw busstation komen: het ov-knooppunt Nieuw-Zuid bij de Europaweg en Schipholweg. Door daar meer regionale buslijnen te laten stoppen, hoeven er in de toekomst minder grote bussen van en naar het treinstation te rijden. Bij dat nieuwe busstation moeten dan ook voldoende fietsenstallingen komen. Winkelcentrum Schalkwijk houdt een klein busstation.

De rol van station Haarlem-Spaarnwoude wordt in de toekomst groter door de komst van veel nieuwe woningen in Oostpoort, voorspelt de gemeente. Het busstation wordt daarom opnieuw ingericht en de fietsroutes in de buurt worden verbeterd.

Buslijn 2

Als het aan de gemeente ligt, wordt de route van een aantal buslijnen aangepast. Voor de verkeersveiligheid is het bijvoorbeeld beter om lijn 2 via de Verspronckweg en de Kleverlaan te laten rijden. In plaats van de huidige route, door de Velserstraat. Die buslijn kan zo ook het Spaarne College bedienen, in plaats van lijn 7. Die verbinding zou niet rendabel zijn, omdat reizen met een studentenkaart minder geld oplevert voor de vervoerder.

De plannen van burgemeester en wethouders met het busvervoer in Haarlem worden in maart besproken in de raadscommissie.