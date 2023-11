Weg met die gladde tegels? Stationsplein Haarlem gaat op de schop

Niet voor het eerst gaat het Stationsplein in Haarlem op de schop. Het plein moet veiliger worden, meer ruimte geven aan fietsers en er komen zeker 5.000 fietsparkeerplekken bij. Het is nog niet bekend hoe het nieuwe Stationsplein eruit gaat zien. Daarover mogen Haarlemmers en reizigers meepraten.

Het plein aan de centrumkant van het station is twaalf jaar geleden helemaal opnieuw ingericht. Dat kostte veel geld en die kosten liepen al snel verder op, omdat het Chinese natuursteen niet bestand bleek tegen het gewicht van alle bussen. Die vernieuwing kostte de gemeente destijds ruim 30 miljoen euro.

Het plein is nu erg onoverzichtelijk. Bussen en voetgangers zitten elkaar in de weg en voor fietsers is er geen logische route over het plein. Bovendien is het plaveisel op het busstation erg glad als het regent. Gele borden waarschuwen daar ook voor. Die gladde tegels mogen, wat veel reizigers betreft, verdwijnen.

Drie keer scheepsrecht?

In juli 2021 ging de gemeenteraad van Haarlem al akkoord met de toekomstvisie voor het Stationsplein. Maar hoe het plein er daadwerkelijk uit moet komen te zien, is nog niet duidelijk. Raadslid Frank Visser van de ChristenUnie liet twee jaar geleden al weten dat het busstation in ieder geval moet blijven.

Visser vindt dat eerdere opknapbeurten van het Stationsplein niet goed zijn gelukt. Eerst werden monumentale panden gesloopt en vervangen door een lelijk busstation. Daar kwam het huidige plein voor in de plek. "We moeten het nu goed doen, drie keer is scheepsrecht", zei Visser.

Een van de oudste foto's van het Stadionplein uit 1909. Tekst gaat door onder de afbeelding.