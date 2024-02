Aanleg bewaakte fietsenstalling Houtplein Haarlem loopt vertraging op

De start van de bouw van een bewaakte fietsenstalling in parkeergarage Houtplein in het centrum van Haarlem is uitgesteld. Niet eerder dan eind deze maand worden de werkzaamheden gestart. Oorspronkelijk zou de bouw al begin januari aanvangen.

"De werkzaamheden zijn complexer dan gedacht en we willen het zorgvuldig doen. Daar hebben we iets meer tijd voor nodig", zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlem. De stalling voor (bak-)fietsen in de bestaande ondergrondse autogarage is een belangrijk onderdeel in de metamorfose van het Houtplein. Door gescheiden rijbanen en een verbod voor autoverkeer (alleen de bus mag er rijden) moet het daar veiliger worden voor fietsers.

De gemeente hoopt ook dat met de opening van de stalling minder fietsers hun rijwiel kriskras in de stad neerzetten. Of de vertraging betekent dat de fietsenkelder later klaar is, is niet bekend. Volgens het oorspronkelijke plan zou de stalling komende zomer worden opgeleverd.