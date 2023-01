Bakfietsen in Haarlem 'bekeurd': "Ze worden wel vaker tegen je raam neergezet"

Gisteren stond bijna de hele Lange Begijnestraat in Haarlem vol geparkeerd met bakfietsen. De gebruikers waren waarschijnlijk allemaal naar de ‘roemruchte disco!’ in de Schuur. "Dat doen wij altijd om de vakantie af te sluiten en het was erg druk", meldt Sunniva Matla van De Schuur. "Gelukkig komt het niet vaak voor dat het zo druk is, alles kwam samen. Er was namelijk ook nog een première en een voorstelling.”

Joop Petri die in de steeg ernaast woont, vond het een grappig gezicht. "Ze stonden zelfs bij mij in de steeg. Tijdens het uitlaten van mijn hond zag ik zelfs mensen rondjes fietsen op zoek naar een plekje", lacht Petri. Nepagent Blijkbaar vond niet iedereen het grappig. Ene 'Piet de politieagent' heeft alle bakfietsen een fictieve bekeuring gegeven van 80 euro. Op sociale media is er flinke ophef ontstaan over de vele bakfietsen en de bekeuringen. Tekst gaat door onder de foto.

Foto van post op Facebook - Facebookgroep je bent Haarlemmer als

Nu blijkt de afzender van het bericht op facebook ook de dader van deze grap te zijn. "Zolang er auto's door kunnen heb ik er geen problemen mee, alleen het waren er dit keer wel heel erg veel", vertelt Billy die het bonnenboekje bij de 'So Low' in Haarlem had gekocht. Vlak na dat hij de bonnen had geplaatst kwamen er al reacties. "ik hoorde een vrouw zeggen 'zet die fiets maar niet hier neer, deze hebben allemaal een bon'". Later heeft Billy nog meer gelachen om mensen die terug bij hun bakfiets kwamen. "Een Engelse vrouw riep 'wtf is this' waarna een ander iemand haar moest uitleggen dat ze een boete had. Ook belde iemand de politie om te vragen waarom hij een bekeuring had gekregen. De grap is zeer geslaagd al zeg ik het zelf" aldus Billy.

"Er staan hier wel vaker veel bakfietsen, die worden dan ook tegen je raam en bijna voor je deur neergezet", klaagt een buurvrouw. Al geeft ze wel aan dat de drukte van gisteren uitzonderlijk was. Een oplossing voor het probleem weet ze niet. "Als het druk is, past het soms gewoon niet, ook de parkeerplaats om de hoek staat dan vol met bakfietsen."

"Maar het hoort ook bij het wonen in de binnenstad" Joop Petri, binnenstadbewoner