Theo waant zich in een mijnenveld: bakfietsen 'bron van ergernis én gevaar'

Maak een heatmap van het gebruik van elektrische bakfietsen in Haarlem en de kaart kleurt op veel plaatsen dieprood. Elke keer als hij zijn appartement in de buurt van het Houtplein uitstapt, ondervindt Theo Bakker (70) wat dat in de praktijk betekent. "Er rijden er zóveel en vaak met zó 'n grote snelheid, dat ik bijna dagelijks van mijn sokken word gereden. Dit gaat echt tot vreselijke ongelukken leiden.''

Theo, die een verleden heeft in Beverwijk en Amsterdam, is twee maanden geleden in Haarlem komen wonen. Hij kijkt nog elke dag zijn ogen uit. "Het is heus niet zo dat ik dacht op een rustig punt te komen wonen, maar wat ik híer meemaak... Amsterdam is een rustige stad in vergelijking met Haarlem. Ongelooflijk, wat een drukte.''

Mijnenveld

Theo woont tussen het hart van de stad en wijken met een hoge bakfietsdichtheid zoals Haarlem-Zuid en Bosch en Vaart. En dan is er vlakbij hem ook nog eens de Dreefschool waar veel kinderen met dit vervoermiddel worden gehaald en gebracht. En daartussendoor wandelt en fietst Theo. Hij waant zich in een mijnenveld. "Het geeft ergernis én is gevaarlijk.''

Het is al een paar keer bijna misgegaan. Onlangs nog kon hij net op tijd wegspringen toen een vrouw in de buurt van de Grote Markt met grote snelheid op hem kwam afrijden. De straatjes in Haarlem zijn niet berekend op deze bakbeesten, de fietspaden zijn in zijn ogen veel te smal. Manoeuvreren is lastig.