Spannende zoektocht: jarige Larense school vindt mogelijk al jaren verloren gewaand beeld terug

Een spannende zoektocht van de jarige Larense basisschool De Binckhorst-Sint Jan: de school zoekt naar het hoofd van de heilige Sint Aloysius dat ooit aan de gevel van de school prijkte. Het hoofd is al jaren spoorloos, maar er gaan geruchten dat het hoofd nog ergens in Laren te vinden is. En dat lijkt te kloppen.

"Er zijn hier heel veel dingen gebeurd. Toen het gebouw in de oorlog werd overgenomen door de Duitsers, kregen de leerlingen overal in het dorp les, bijvoorbeeld in het café van Hotel Hamdorff. Of dat hier tijdens het trouwen van Claus en Beatrix in de school twee katten woonden die ook zo heten. Dat zijn bijzondere verhalen."

De relikwieën moeten niet allen de geschiedenis van de school in kaart brengen, maar worden ook gebruikt om er les over te geven. "Zo werd hier telefoonles gegeven. Dat kan je zo doortrekken naar nu met les over kunstmatige intelligentie. Zo kun je zien wat voor ontwikkelingen er zijn geweest", is de uitleg van schooldirecteur Marline Schaapherder.

De school heeft een grote rode vitrinekast neergezet, waar al talloze spullen uit het verleden staan. Een knikkerspel, een schrijfplankje en pop van papier-maché. "Die lijkt op een Baby Born", merkt één de enthousiaste vijfdegroepers op.

Lege plek

Maar er is een opvallende lege plek in de vitrinekast. Een ereplaatsje, waar de school graag het hoofd van de heilige Sint Aloysius op wil zetten. Daar wordt nog druk naar gezocht. Dat klinkt als een lugubere zoektocht, maar dat valt gelukkig mee. Het gaat namelijk om het hoofd van het beeld dat ooit de gevel van het gebouw sierde. Dat beeld heeft naast jaren zelfs kogels weten te overleven. "Het is een boekwaardig verhaal", zegt Twannie.

"Tijdens de Tweede Wereldoorlog nemen de Duitsers de school over en proberen uit frustratie het beeld kapot te schieten", vertelt ze. Dat lukte gelukkig niet. Maar toch besluit een nieuwe schoolbestuur het beeld van de gevel te halen, waarna het in stukken in de container eindigt. Al decennialang gaat het verhaal dat het hoofd nog wel bewaard is gebleven en ergens bij iemand in Laren ligt.

Gevonden

Dus deed de school een oproep om het hoofd en andere voorwerpen te verzamelen. Twee weken later lijkt het raak. Via via is de school erachter gekomen dat het een man genaamd Clemens van der Werf was die het hoofd uit de container had gevist en vervaardigd had tot een nieuw beeldje op een sokkel. Er is ondertussen contact met de eigenaar.

Zodra het beeldje terug is op school, krijgt het dus een prominente plek in de vitrinekast op school, waar overigens nog plaats is voor veel meer.