GroenLinks wil uit provinciale coalitie als nog een windproject wordt afgeblazen

GroenLinks-fractievoorzitter Anouk Gielen zei dat in een debat in het provinciehuis in Haarlem, dat oppositiepartijen hadden aangevraagd om opheldering te krijgen over uitspraken van gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks).

De coalitiegenoten spraken vertrouwen uit in het vervolg van hun samenwerking. Kocken zei onlangs in een interview met Het Parool over een door Provinciale Staten weggestemd windturbineproject in de Amsterdamse Noorder IJpolder het "superzuur" te vinden dat het moest stranden.

Dreigende taal

"Dat was eens, maar nooit weer. Anders komt de coalitie op het spel te staan." Sommige oppositieleden noemden dat "dreigende taal" en vroegen zich af of de samenwerking wel werkt na het "explosieve" interview. Volgens Kocken heeft de coalitie het interview niet als explosief ervaren. "Het was volgens mij geen bom onder de coalitie."

Onder meer de coalitiepartijen BBB en VVD stemden tegen het project. Zij kwamen er tijdens de coalitieonderhandelingen met de andere partijen niet uit, waardoor het niet werd opgenomen in het akkoord. Beide partijen zeiden daar vierkant achter te blijven staan.