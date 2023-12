Eemnessers blijven tegen windmolens: "Dan nog liever zonnepanelen"

Als het aan Eemnessers ligt, komen er geen windmolens op of rond gemeentegrond. Dat stelt althans het Eemnesser burgerforum. Ze zien meer toekomst in zonne-energie. Daarnaast willen ze dat de gemeente bedrijven en particulieren aanspoort om te verduurzamen.

Dat willen ze voor elkaar krijgen door te investeren in zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen, woningen en openbare parkeerterreinen. Om dit aantrekkelijk te maken wil het forum dat de WOZ-waarde van je huis niet zal stijgen als je je huis verduurzaamd en je dus niet meer aan belastingen betaalt aan de gemeente. Die zal pas stijgen als je je huis verkoopt, zodat de persoon die investeert in duurzaamheid niet 'gestraft' wordt.

Het advies is duidelijk: liever geen windenergie. Het burgerforum wil zich vooral richten op het verduurzamen en aansporen van bedrijven en particulieren. “Alle energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken”, staat er in het advies. Maar het burgerforum snapt ook dat er extra energie opgewekt moet worden.

Deur voor windmolens wel op een kier

Het burgerforum heeft de mogelijkheid van windenergie wel meegenomen in het advies. "Één windturbine staat namelijk gelijk aan 10 tot 12 hectare zonnepanelen", vertelt Kees Eek, lid van het burgerforum. "Als het echt niet anders kan, dan liever twee grote turbines dan tien kleine. Maar dan wel in het buitengebied."

Het is vooral de oudere generatie die zich verzet tegen de komst van de 'lelijke' windmolens. Kees zou het jammer vinden als de ouderen de hakken in het zand zouden zetten. "Mijn generatie heeft geen grote problemen gekend in ons leven. Dat gun ik mijn kleinkinderen ook."

Daarom wordt er wel al nagedacht over wat er moet gebeuren als er dan tóch windmolens moeten komen. "Als ze er moeten komen, doe dan wat aan de kleur", vertelt burgerforum-lid Marja van Deutekom. "Kijk of die rode lichten niet altijd aan hoeven. Als de vogeltrek begint, zet die dingen dan alsjeblieft uit. Dat de weidevogels er minder last van zullen hebben."

Dat de kleur van de windmolen de 'horizonvervuiling' kan verminderen is te zien in de Flevopolder. Waar de turbines gekleurd zijn, waardoor ze minder opvallen.

Een ding is zeker, als er een windturbine komt moet er goed gekeken worden of het eigenaarschap in de handen van de gemeente blijft. Zo kan de winst geïnvesteerd worden in de mensen die 'last hebben' van de turbines. Het burgerforum is ook bang dat een commercieel bedrijf gemakkelijk de energieprijzen omhoog kan gooien, en daar zijn de Eemnessers niet bij gebaat.

Tekst gaat door onder de foto.