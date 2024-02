En wéér gaat een Haarlemse brug over het Spaarne voor een paar weken dicht

Na de Catharijnebrug en de Gravestenenbrug gaat ook de Prinsenbrug in Haarlem in onderhoud. Van 15 maart tot en met 30 maart is de brug gesloten voor al het verkeer.

Vrijdagavond 15 maart gaat de veelgebruikte brug na de spits dicht. Onder andere het asfalt, de voegen en de machinekamer krijgen een flinke onderhoudsbeurt. De Prinsenbrug verbindt de Oudeweg in de Waarderpolder met het Prinsen Bolwerk, waar het ook zijn naam aan heeft te danken. In 1958 reed er voor het eerst verkeer over. Tekst loopt door na de foto.

de Prinsenbrug in Haarlem - Foto: gemeente Haarlem

Gemotoriseerd verkeer wordt die twee weken omgeleid. Verkeer tussen het centrum, Noord en de A9 moet dan via de Schoterbrug. Tussen Zandvoort en de A9 komt een omleiding via de N205 en de Prins Bernhardlaan en fietsers, voetgangers en scooters moeten via de Catharijnebrug rijden. Meer bruggen in onderhoud Die laatste brug is deze weken ook in onderhoud, vooral 's nachts. Als alles volgens plan verloopt, gaat de Catharijnebrug op 1 maart weer open. Het scheepvaartverkeer kan er dus even niet onderdoor, op pleziervaart met een lage mast na. Overdag zijn er namelijk ook werkzaamheden, maar dan vooral vanaf het water. Tekst loopt door na de foto.

Catharijnebrug - Foto: NH / Rob Wtenweerde

Even verderop is de Gravestenenbrug in het centrum dicht, tot en met 28 maart. De brug gaat naar Amsterdam voor onderhoud. Ondertussen worden het beton, metselwerk en het houtwerk rond de brug onder handen genomen.