Lunchroom Teylertje sluit deuren zolang de Haarlemse Gravestenenbrug in onderhoud is

Nu de Gravestenenbrug in onderhoud is, missen veel Haarlemmers hun vertrouwde oversteek over het Spaarne. Dat merkte ook de eigenaar van lunchroom Teylertje. Hij besloot zijn zaak te sluiten zolang de brug niet toegankelijk is. Maar het is zeker niet de grootste uitdaging waar de horeca-ondernemer mee kampt.

Het beton, het metselwerk en het houtwerk op de tussensteunpunten wordt ter plekke gerepareerd. Inmiddels zijn deze restanten ingepakt in wit zeil. Ook zijn er hekken met wit zeil omheen geplaatst. Volgens de huidige planning wordt de brug in de week van 11 maart weer teruggeplaatst en is die vanaf 28 maart weer toegankelijk.

Op 4 december startten de werkzaamheden. Vanaf dat moment konden voetgangers en fietsers geen gebruik meer maken van de verbinding over het Spaarne. De brug zelf werd enkele dagen later gedemonteerd en naar Amsterdam overgebracht voor groot onderhoud.

“Enkele weken voordat de werkzaamheden startten, ontvingen we een brief van de gemeente”, vertelt Ard Sweijen, eigenaar van Teylertje. “Toen heb ik besloten de zaak dicht te gooien. Je moet niet onderschatten hoeveel mensen gebruik maken van die brug. Het is nu gewoon een stuk rustiger hier.”

Geen spijt

Spijt van zijn keuze heeft hij niet. “Vorige week waren ze aan het zandstralen. Dat was me een herrie. Het is dan geen pretje om op het terras te zitten. Binnen is het niet al te groot. De kosten van het opengaan, zijn dan te hoog. Dat is het niet waard.”

Verbitterd is Sweijen niet. “Nee, ik ben blij dat ze het nu doen in plaats van in de zomer. Dan is het hier druk, met de zon en met de toeristen. Nu weet je waar je aan toe bent. Daar komt nog bij dat mijn vaste kracht aan het re-integreren is. Dan maak je deze keuze.”