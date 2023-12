Opnieuw een Haarlemse brug dicht voor groot onderhoud, nu de Catharijnebrug

De huidige Catharijnebrug ligt er sinds het begin van de twintigste eeuw. Hij is bijna dertig meter lang en tien meter breed, ontworpen door gemeentearchitect Jacques Leijh en diende als vervanger van de iets noordelijker gelegen en verouderde Catharijne- of Hoogebrug.

Er moet nogal wat gebeuren aan de 'nieuwe' Catharijnebrug. Zo is de technische installatie van de brug aan vervanging toe en ook de onderdelen die zorgen voor de remming worden aangepast of hersteld.

Het bouwterrein bevindt zich vanaf 8 januari nabij het bedienhuis van de brug. Daar komt ook een pontoneiland te liggen in het water. De omliggende straten blijven wel bereikbaar. Omwonenden zijn inmiddels per brief ingelicht over de werkzaamheden.

Werkzaamheden overdag

Ook overdag gaan de werkzaamheden door, maar dan vooral vanaf het water. De brug kan dan gewoon door het verkeer gebruikt worden. Zo ontstaat er zo min mogelijk overlast voor het wegverkeer.