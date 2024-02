Zandvoort wil zo snel mogelijk een hek om aanrijdingen tussen treinen en herten te voorkomen

Als het aan de Zandvoortse wethouder Lars Carree ligt, komt er op korte termijn een hek langs het spoor in het duingebied tussen Overveen en het kustdorp. Hij wil het aantal aanrijdingen tussen treinen en herten minimaliseren en hoopt dat ProRail zo snel mogelijk aan de slag gaat. Dat heeft hij de spoorbeheerder onlangs duidelijk gemaakt.

ProRail maakte afgelopen week al bekend dat er 'zeer waarschijnlijk' eind 2024 een hek komt langs het bewuste stuk spoor. Afgelopen zondagavond was het daar namelijk weer raak: een trein kwam in botsing met een hert. Raadslid Mirko Gerrits zat in die trein en wil daarom de herten- en hekkenproblematiek weer op de raadsagenda zetten.

De wethouder heeft aan de regiodirecteur van ProRail duidelijk gemaakt dat er wat hem betreft zo snel mogelijk een hek moet komen langs het spoor. "De regiodirecteur begreep mijn zorgen en beaamde die. De werkzaamheden staan nog steeds op de planning voor eind 2024, maar wat ons betreft gaan die zo snel mogelijk beginnen. Het aantal aanrijdingen zal misschien nooit nul worden, maar we moeten er in ieder geval alles aan doen."

"Jammer genoeg is er onlangs weer een aanrijding geweest", zegt Carree. "ProRail beloofde in 2022 het hek te bouwen. Daarna zou het eind 2023 worden, met een uitloop naar dit jaar. Toen werd het ineens weer eind 2024, omdat ze de werkzaamheden onderschat hadden. Dat verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Ik vind deze gang van zaken niet wenselijk, op zijn zachtst gezegd", vertelt Carree.

'Hoe sneller, hoe beter'

Mirko Gerrits (Zandvoort Echt Eén, ZEE) is blij met de proactieve houding van de wethouder. "Dat is alleen maar mooi. Hoe sneller dat hek, hoe beter. ProRail is er al erg laat mee."

Zandvoorter Willem van der Sloot, alias 'de hertenfluisteraar', is nog niet overtuigd. "De vorige wethouders beloofden van alles en ProRail doet dat ook telkens. Ik geloof het pas als ik zie dat de werkzaamheden gaan beginnen. Overigens is er vanmorgen vroeg weer een hert aangereden op de Zeeweg. De betrokken auto is doorgereden." Willem hoopt dat er daarom langs de Zeeweg ook zo snel mogelijk een beter hekwerk komt. De gesprekken daarover lopen nog.