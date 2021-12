Prorail bouwt hek langs spoor bij Zandvoort om aanrijdingen met herten te voorkomen

Volgens Van der Sloot zijn er sindsdien negen aanrijdingen tussen herten en treinen geweest en vele 'bijna-botsingen'. "Je hoort de treinen vooral 's ochtends regelmatig toeteren als er weer herten bij het spoor lopen." In maart nam hij een afgevaardigde van de Dierenbescherming en de burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal nog mee naar het spoor, zodat ze de situatie daar met eigen ogen konden zien. Er zijn in de buurt van het spoor nog wel wat verouderde hekwerken, maar daar kunnen herten eenvoudig overheen springen.

De bouw van het hekwerk is een langgekoesterde wens van Willem van der Sloot, beter bekend als 'de Zandvoortse hertenfluisteraar'. "Ik probeer het al een paar jaar voor elkaar te krijgen. Het is allemaal begonnen toen mijn zoontje mij waarschuwde dat daar kinderen bij het spoor speelden. Ik heb dat toen aangekaart bij wethouder Joop Berendsen en er is toen aan één kant van het spoor een hek geplaatst. Dat was goed, maar Prorail had ook aan de andere kant een hek moeten plaatsen."

Een woordvoerder van Prorail laat weten dat de bouw van het nieuwe hogere hekwerk voor medio 2022 gepland staat. Het duurt altijd even voordat een dergelijk besluit genomen kan worden. "Het zijn vaak lastige kwesties, want je moet altijd een goede afweging maken tussen of een hekwerk nuttig is of dat het misschien juist averechts gaat werken", aldus de woordvoerder. Herten, die eenmaal vanuit de duinen bij het spoor zijn beland, zouden namelijk ook ingesloten kunnen raken en minder makkelijk weg kunnen vluchten als er aan beide kanten hoge hekken staan.

Willem van der Sloot gelooft niet zo in dat laatste argument. "Je moet het hek zó bouwen dat ze wel terug de duinen in kunnen springen vanaf het spoor, maar andersom niet meer door het hoogteverschil." Hij had gehoopt dat het hekwerk er al eerder zou staan. "Ze hadden beloofd het dit najaar al te doen. Nu kunnen er nog steeds ongelukken gebeuren tot half 2022."

Ook afschot moet ongelukken voorkomen

Op dit moment wordt een deel van de hertenpopulatie afgeschoten, zoals de afgelopen winterseizoenen ook is gebeurd in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Op die manier hopen de betrokken partijen ook het aantal (bijna-) ongelukken met treinen en automobilisten in de toekomst terug te dringen.