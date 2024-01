Trein ramt hert bij Zandvoort: discussie over hek laait weer op

Bij Zandvoort is afgelopen weekend een trein met een hert in botsing gekomen. Het dier overleefde de klap niet. Langs het stuk spoor staat geen hek en herten lopen er dus makkelijk overheen. ProRail beloofde er in 2022 een hek te bouwen, maar dat kwam er (nog) niet.

Zandvoorter Mirko Gerrits zat zondagavond in de bewuste trein. "Het was even over half twaalf en de trein begon na Overveen intens te hobbelen. Het was niet een klein hobbeltje ofzo. De machinist trapte daarna relatief rustig op de noodrem, waardoor de paniek in de trein ook niet zo groot werd. Toen riep iemand om dat we over een hert waren gereden." Tekst loopt door na de foto.

Beschadigde trein na aanrijding met hert - Foto: Mirko Gerrits

Als een trein met een dier of mens in botsing is gekomen, dan komt het Team Incidentenbestrijders (ICB) van ProRail in actie. "Die teams zitten op verschillende locaties. In dit geval moesten ze vanaf Schiphol komen", vertelt woordvoerder Jeroen Wienen. Werkwijze opruimen restanten "De teams maken in speciale kleding met hogedrukspuiten het spoor schoon en ruimen de restanten op. Zodat treinen kunnen blijven rijden en reizigers en personeel er zo weinig mogelijk van meekrijgen." "Een deel van het team heeft dezelfde bevoegdheden als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Ze mogen bijvoorbeeld bekeuringen uitdelen als er gevaarlijke situaties bij het spoor ontstaan." Tekst loopt door na de foto.

Herten lopen langs het spoor bij Zandvoort - Foto: screenshot uit video

Het jachtseizoen in de duinen is nog in volle gang. Dus de kans dat er weer een hert op het spoor terechtkomt, is aanzienlijk. ProRail zou er een hek gaan bouwen, medio 2022 al. Dat hek kwam er niet, maar waarom eigenlijk niet? "We hebben toen geconstateerd dat de werkzaamheden omvangrijker waren dan we eerder dachten. Naast het plaatsen van een nieuw hek bleek ook het huidige hek aan vervanging toe te zijn. En er waren nog wat andere complexe zaken. We hopen het dit jaar wel te kunnen doen, maar dan gaat het wel einde jaar worden, zeer waarschijnlijk", legt Jeroen Wienen van ProRail uit.

'Veel woorden, weinig daden' Zeg je hert of hekwerk, dan zeg je Willem van der Sloot. De Zandvoorter strijdt al jaren voor een hek langs het spoor en langs de Zeeweg richting Bloemendaal aan Zee. Hij moet nog maar zien of ProRail het hek bij het spoor gaat bouwen. "Ik hoop dat ze nu hun woord houden. In het verleden zeiden ze het ook, maar kwam het er nooit van. Ook onze burgemeester moet zich er harder voor maken. Ik ben zelfs met hem en de toenmalige burgemeester van Bloemendaal op die plek gaan kijken." "Dieren kunnen daar het spoor op, maar kinderen ook. Het kan een keer echt goed fout gaan", aldus een bezorgde Willem. Tekst loopt door na de foto.

Willem en de burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal langs het spoor - Foto: Willem van der Sloot