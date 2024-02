Tegels eruit, planten erin: ‘groene vrijdag’ in de Haarlemse Leidsebuurt

Het is ‘groene vrijdag’ in de Leidsestraat in Haarlem. Bewoners vervangen vandaag veel stenen met duizenden planten en struikjes. Daarbij krijgen ze financiële steun van de gemeente.

Het plan dat Arlette en zo’n vijftien andere gezinnen maakten voor hun wijk, is door de gemeente Haarlem benoemd tot één van de proefprojecten. Daarbij krijgen de bewoners budget om hun directe omgeving te vergroenen. Voorwaarde is wel dat zij vervolgens zelf voor het onderhoud van de groenperken zorgen. Ook het Pretoriaplein in Noord en de Jacobstraat bij de Raaks worden vergroend met steun van de gemeente.

“Eigenlijk wilden we twee jaar terug al beginnen”, vertelt Arlette Vendrig, bewoner van de Leidsebuurt. “We hoorden dat de gemeente dit soort projecten ondersteunt. Helaas bleek het betreffende potje toen al leeg. We hebben de tussentijd benut om het groter aan te pakken.”

In de Leidsebuurt is vandaag de meeste activiteit op de plek waar de Leidsestraat en de Gasthuislaan elkaar kruisen. Het is niet geheel toevallig ook de plek waar Arlette woont en waar zij eerder al een rij planten in potten had neergezet. Nu gaan de planten de grond in. Een aangrenzende parkeerplek wordt opgeofferd en dient vanaf nu als groenperk.

“Er is niet veel protest tegen”, merkt Aletta. “Het was een krappe parkeerplek waar niet iedereen zijn auto kwijt kon. We zijn alle deuren langs gegaan om ons plan voor te leggen aan de bewoners van deze straat. Er was maar één iemand tegen.”

Buurtbewoner en tuinontwerper

Marjan Zaagman, die iets noordelijker in de Leidsestraat woont, is ook enthousiast over de plannen. Niet in de laatste plaats omdat ze tuinontwerper is. “Voor mij is het een grote klus. We hebben het met alle groenperken bij elkaar over veel meer oppervlakte dan een gemiddelde tuin.”

De gemeente stelt voorwaarden voor het aanbrengen van het groen. “Zo moet de helft bestaan uit inheemse planten”, legt Marjan uit. “Daar komt nog bij dat ik het zelf belangrijk vind dat er insecten op af gaan komen. En ik wil dat alles ecologisch verantwoord is.”