Haarlemmers nemen saaie plantsoenen over en laten hun groene vingers wapperen

Een boomspiegel adopteren of een paar tegels wippen om de straat te vergroenen is al ingeburgerd in Haarlem. Maar steeds meer nemen buurtbewoners nu hele plantsoenen over. "Het was wel groen, maar wel een beetje eenzijdig", vonden Sandra Schoonhoven en haar buren van het Veenbergplein. Met subsidie van de gemeente richten ze het nu in zoals ze het zelf willen.

Een kraanwagen heeft deze week de simpele struiken al uit de grond getrokken. Dit weekend zijn de buren in de weer met harken, schoffels en scheppen. Er worden paadjes aan gelegd, tuinperkjes aangelegd en stenen muurtjes gebouwd, om van het plein een echte buurttuin te maken. Ook op het Mevrouw Vospleintje laten buurtgenoten hun groene vingers wapperen. Voor beide pleintjes is professionele hulp ingeschakeld. Anniek Herder noemt zicht tuinontzorger, buurtvergroener of struikrover. Zij weet welke planten het beste tot zijn recht komen in de buurttuintjes. Ze is blij met het groeiende enthousiasme onder de Haarlemmers om van die saaie plantsoentjes een oase in de versteende stad te maken. Tekst gaat door na video

Eigen buurttuin maken van saai plantsoen - NH Nieuws / Geja Sikma