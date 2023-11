Versteend Zandvoort gaat vergroenen: ook het 'meest ongezellige plein' van het dorp

Het 'versteende' Zandvoort wil de komende jaren flink inzetten op het vergroenen van het dorp. Door de wind vanaf zee is het planten van bomen langs de kust geen optie, maar verderop achter de boulevards, blijken er zeker mogelijkheden te zijn. Zoals op het LDC-plein. Door sommige dorpsbewoners ook wel het 'ongezelligste plein' van Zandvoort genoemd.

"Al jaren erger ik mij er als Zandvoorter aan over hoe het groen in ons dorp erbij staat. In het onderhoudsniveau en in de hoeveelheid. We zijn omringd door de mooiste natuur van Nederland en ondertussen zijn we één van de meest versteende dorpen van het land", aldus wethouder Martijn Hendriks tijdens een commissievergadering. De gemeente wil de komende jaren flink inzetten op het vergroenen van het dorp. Het moet een 'fijnmazige groenstructuur' krijgen, waar insecten en vogels profijt van hebben. En de inwoners en bezoekers van het dorp natuurlijk ook. Groene maatregelen Denk aan het verminderen van verharding (tegels) en het planten van meer bomen. Door de iepziekte heeft het dorp er inmiddels ook best wat groen verloren. Komend voorjaar kunnen inwoners hun tuintegels weer inruilen voor zaadjes van 'inheemse bloeiende planten'. En dit jaar nog worden tien locaties in het centrum van het kustdorp een stuk groener gemaakt. Daar komen nieuwe bomen, klimgroen en plantenbakken. Dat laatste gaat ook gebeuren op het LDC-plein (Louis Davids Carré, red), waar nu nog een minimum aan groen is te bekennen. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Het LDC-plein in Zandvoort - NH

Het plein was ooit bedoeld als evenementenplein en ook de wekelijkse markt zou daar terecht kunnen. Daarom was er ook wat minder ruimte voor groen. Van beide plannen kwam echter niet veel. De wekelijkse markt bleef in het centrum en er was een minimaal aantal aan evenementen. En zo bleef het plein leeg en wat troosteloos en heeft de wind er vrij spel. Onder andere de bibliotheek en het populaire racecafé van Zandvoorter Marcel Busscher zijn er gevestigd.

Al langere tijd wordt er binnen de Zandvoortse politiek gesproken over het vergroenen van het plein en ook de afgelopen weken weer. Nu ligt er een plan op tafel om het plein te gaan verfraaien met dertien stalen plantenbakken met daarin allerlei soorten planten, bloemen en boompjes. Liever een parkje Toch hadden de partijen Jong Zandvoort, Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) en de PVV liever gezien dat er een parkje zou komen. Dat idee kreeg alleen geen meerderheid, omdat het 'plantenbakkenproject' al blijkt te zijn opgestart. De opdracht is vergeven aan een aannemer en de bakken zijn al besteld. Het mag wel wat kosten: 127.000 euro in totaal, waarvan 75.000 euro voor de uitvoering en dan is er ruim 50.000 euro gereserveerd voor onder andere 'interne kosten en ontwerpkosten'. Daarvan is 37.000 euro al uitgegeven, aldus de wethouder. Marco Deen van de PVV moet daar even van slikken. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Het LDC-plein - NH