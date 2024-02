Postboot Wieringen na 100 jaar weer thuis en klaar voor grote restauratie

De oude Postboot van Wieringen staat aan de vooravond van een grote restauratie. Het schip was vroeger de verbinding tussen het eiland Wieringen en Van Ewijcksluis, het vaste land. Na een leven vol omzwervingen en gedaanteveranderingen is het schip weer thuis. Nu is er veel geld nodig om het schip weer in oude luister te herstellen.

De Postboot heeft een leven vol avonturen achter de rug. Nadat Wieringen rond 1924 aan het vaste land kwam te liggen, werd het schip ingezet bij de Zuiderzeewerken. Het voer tussen Breezanddijk en Makkum. Daarna werd het omgebouwd tot vissersschip, eerst op IJsselmeer en later op de Noordzee. Er werd zelfs een zeilschip van gemaakt en werd uiteindelijk als woonschip gebruikt. Het schip zwierf half Europa door van Zwitserland, Zuid-Frankrijk tot Enkhuizen en Amsterdam. Maar nu is het, 100 jaar later, weer thuis.

Ron van der Meulen en Richard Wigbout zagen het oude schip twee jaar geleden te koop staan in Amsterdam. Meteen kwam het idee om het schip terug naar huis te halen. Met twee partners werd het schip gekocht. "Het historisch hart gaat hier zeker harder van kloppen", zegt Richard Wigbout, "Nou ben ik echt oprecht een trotse Wieringer. Dat je dan dit in bezit hebt, is natuurlijk prachtig."

"Wat wij zo leuk vinden is dat het bij Wieringen hoort. Het is het enige nog varende erfgoed uit de tijd dat Wieringen nog een eiland was", legt Richard uit. Ron van der Meulen: "De Postboot was toen de enige verbinding met het vaste land. En je merkt aan de hand van de reacties dat iedereen het ontzettend leuk vindt dat die boot weer terug is."

Om de restauratie van het schip mogelijk te maken is er een speciale organisatie opgericht, stichting Postboot Wieringen. De eerste restauratie ronde zal zo'n 55.000 euro kosten. En daarvoor hebben ze wel hulp nodig. "We hopen op heel veel donateurs", zegt Ron van der Meulen, "Maar we gaan ook fondsen aanschrijven."

Oude rol

"Uiteindelijk willen we het schip terugbrengen naar hoe het was in 1911. Dan willen we er rondvaarten mee gaan doen en bedrijfsfeestjes. Want er moet wel geld in het laatje komen om het onderhoud te kunnen doen", vertelt Ron Vermeulen. "En een plannetje dat ik bedacht heb, is om ook de route naar Van Ewijcksluis, de oude veerdienst weer te varen met toeristen", vult Richard Wigbout aan. Als alles lukt, gaat dat op 1 maart 2026 voor het eerst gebeuren. Het is dan precies 100 jaar na de laatste overtocht van de Postboot.