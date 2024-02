Bonte verzameling: hoe Fred (85) aan ruim 800 boerenzakdoeken komt

De 85-jarige Fred Snip uit Bergen heeft een nogal opmerkelijke passie. In twaalf jaar tijd heeft hij ruim achthonderd rode boerenzakdoekjes verzameld. Zijn bonte verzameling zou tot en met eind januari te zien zijn in het Fries Landbouwmuseum, maar door succes is de expositie verlengd. NH nam samen met Fred een kijkje.

Fred Snip tussen zijn 800 zakdoekjes - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Zo trots als een pauw controleert Fred of zijn boerenzakdoekjes in het landbouwmuseum te Leeuwarden nog netjes hangen. Hij had nooit gedacht dat zijn verzameling in een echt museum te zien zou zijn en dat terwijl hij per ongeluk met de verzameling is begonnen. "Twaalf jaar geleden werd mij gevraagd of ik een lezing op een school wilde geven", legt hij uit. "Ik zei: 'Dat wil ik wel.' Toen ik het mijn vrouw vertelde vroeg ze meteen waar ik het over ging hebben. Ik wist dat toen nog niet, maar daar zou ik wel iets op vinden."

"Ik dacht: ik ga mijn lezing houden over de rode zakdoek" Fred Snip, spaart rode zakdoekjes

En dat gebeurde ook. Enkele dagen later kwam Fred een oude bekende, Piet Zee, tegen met om zijn nek een rode zakdoek. Ook passeerde hij een vrouw met het rode doekje om haar hoofd. Fred wijst met zijn vinger in de lucht: "Toen dacht ik: ik ga mijn lezing houden over de rode zakdoek en eieren. Want eieren zochten we vroeger als kinderen in de weilanden. Van de zakdoeken maakten we een zak, waar we de gevonden eieren in deden." Nieuw is de zakdoek voor Fred dus niet. In zijn jeugd op de boerderij zag hij ook hoe zijn vader de doek voor alles gebruikte. "Hij moest eens schrikdraad omlaag houden", vervolgt Fred. "Hij gebruikte het rode doekje om het draad te kunnen pakken en omlaag te drukken, mijn vader stapte er toen zo overheen."

Fred Snip verzameld 800 zakdoekjes - NH Nieuws

Dit is een van de vele verhalen die Fred vertelt op de eerste lezing die zo aanslaat dat de meester zegt: 'Daar zou u meer mee moeten doen.' Vanaf dat moment houdt de 85-jarige lezingen. Tijdens die voordrachten krijgt hij rode zakdoekjes aangeboden. Vanaf dat moment is zijn verzameldrift niet meer te temmen. Schipper met rode zakdoek Niet alleen tijdens de lezingen krijgt hij zakdoekjes, ook op straat weet Fred ze te ritselen. "Ik kwam eens een schipper tegen op een pond. Ik zag meteen dat hij een rood zakdoekje droeg, mijn ogen valt dat altijd op. Ik vertelde hem over mijn verzameling. Hij zei gelijk dat ik zijn exemplaar mocht hebben en dat hij er nog meer thuis had. Iedere keer als ik de pont nam, kreeg ik zijn zakdoekje. Ze hangen hier allemaal in de expositie." Boerenprotesten Dat 'zijn' zakdoek symbool is geworden van grootschalige boerenprotesten vindt Fred geen enkel probleem. "Ik snap dat heel goed", zegt hij. "De rode zakdoek is hét symbool van de boer en past bij de protesten. En terecht. Een beter model kan je niet hebben. Ja, dat hebben ze goed gedaan." Tekst gaat door onder de foto.

Niet alleen zakdoekjes. Fred spaart alles met het befaamde rode patroon - Foto: Michael van der Putten/ NH Media

Twaalf jaar later en ruim achthonderd rode zakdoekjes verder komt hij in het contact met het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Er wordt besloten dat Fred zijn verzameling er voor een maand mag exposeren. Maar die periode wordt nu verlengd. "Er zijn best veel mensen op mijn verzameling afgekomen. Daarom is er besloten om de expositie over mijn verzameling met een maand te verlengen, tot en met eind februari. Daarna gaan de zakdoeken naar het depot." Het houdt nooit op Toch is Fred niet klaar met verzamelen. "Ik heb inmiddels alweer vijf exemplaren gekregen en als dit artikel online komt, is er ook weer meer aandacht. Ja, mensen mogen altijd zakdoekjes opsturen. Het houdt echt nog niet op."