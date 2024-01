Veerhaven Den Helder bijna ingepakt met netten tegen vallende betondeeltjes

Het veilig houden van de veerhavens van en naar Texel gaat sneller dan gepland. Vorige week begon Rijkswaterstaat met het grote project om alle betonnen constructies in te pakken met netten. De op- en afritten naar de veerboot van de TESO zijn oud en versleten en hard aan vervanging toe. Maar dat staat pas over een paar jaar gepland. Tot die tijd moeten de netten alles veilig houden.

"Het is hard nodig. We hebben geconstateerd dat het beton een beetje aan het afbreken is. En dat er zelfs betondeeltjes en gruis naar beneden valt", vertelt omgevingsmanager Erik Suik van Rijkswaterstaat. "Ruim 7.000 vierkante meter aan net hangen we op, eerst hier in Den Helder. Het gaat voorspoedig. In de loop van de week zullen ze hier klaar zijn, dan gaan ze naar Texel."

Het werk gebeurt terwijl de veerboot gewoon zijn diensten draait. Op elk half uur vaart de Dokter Wagemaker vanuit Den Helder richting Texel. Herman Scholjan is hoofd operationele dienst bij de TESO: "Het gaat ons erom dat het risico op vallend beton, en dat reizigers geraakt worden, wordt geminimaliseerd. En dat gebeurt met deze methode. Alles gaat in goed overleg met TESO. Het werk wordt zo gepland dat de reizigers er zo min mogelijk last van hebben."

Noodoplossing

De oplossing is een lapmiddel, uiteindelijk moeten de complete installaties in Den Helder en op Texel vervangen worden. Het lijkt er nu op dat die plannen in 2030 tot uitvoer komen.

Maar zover is het nog niet. Momenteel is Rijkswaterstaat bezig met de planning. Omgevingsmanager Erik Suik: "We willen natuurlijk zo snel mogelijk vervangen, alleen heeft het opstellen van dat plan echt wel tijd nodig. Tot die tijd garanderen we dat de boot blijft varen, zo simpel is het."