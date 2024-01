Tiental AZ ontsnapt met gelijkspel in Heerenveen na blunder Noppert

Hij kopte een ragfijne voorzet van Denso Kasius in het doel: 0-1. Die voorsprong was binnen vijf minuten alweer verdwenen. Jordy Clasie verschalkte ongelukkig zijn eigen doelman na een assist van Patrik Wålemark. Kasius beging vlak voor de rust een oliedomme overtreding op Pawel Bochniewicz en kreeg rood na inmenging van de VAR.

Jongelingen Wouter Goes en Ernest Poku vielen in aan het begin van de tweede helft. Zij zagen dat AZ binnen de kortste keren op achterstand kwam. Na een goede actie van Osame Sahraoui kon Luuk Brouwers vrij inschieten: 2-1. De maker van het doelpunt kon enkele minuten later opnieuw uithalen. Ditmaal eindigde de inzet in de handen van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro.

De ingevallen Poku kreeg de grootste mogelijkheid voor AZ op de gelijkmaker. Hij schoot op de buitenkant van de paal na een mooie dribbel. De kans op een zege voor Heerenveen leek lange tijd dichterbij dan de gelijkmaker. Die kwam er alsnog met enig fortuin na een miscommunicatie tussen Noppert en Bochniewicz: 2-2.

Door het gelijkspel van AZ hebben de Alkmaarders nog maar een punt voorsprong op Ajax. Feyenoord is volgende week zondag (vanaf 14.30 uur) de tegenstander van AZ.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Penetra, Bazoer (Odgaard/80), Møller Wolfe; Clasie, Mijnans (M. De Wit/80), D. De Wit (Poku/46); Lahdo (Goes/46), Pavlidis, Van Brederode (Van Bommel/69)