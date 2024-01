Debuterende AZ-trainer Maarten Martens komt met de schrik vrij: "Niet goed genoeg"

De opluchting was groot bij AZ, maar alsnog overheerst het gevoel van teleurstelling. Tegen PEC Zwolle viel in de slotminuut de gelijkmaker (2-2) tijdens de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Maarten Martens.

Na het ontslag van Pascal Jansen werd Martens doorgeschoven als eindverantwoordelijke. Hij had slechts twee dagen de tijd om de machine weer aan de praat te krijgen. Bij vlagen lukte dat, maar overall gezien zagen de supporters opnieuw een stroperig AZ, dat moeilijk kansen creëert.

Voor AZ-speler Dani de Wit was het een bijzondere week. Hij zag Jansen geëmotioneerd afscheid nemen van de groep. "Het is altijd moeilijk", zegt De Wit. "Dat raakt iedereen. Het is aan ons om verder te gaan en weer ons beste spel te laten zien. Uiteindelijk is de trainer ontslagen, maar wij zijn als spelersgroep misschien wel net zo verantwoordelijk of meer verantwoordelijk voor het spel."

