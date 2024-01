Leeroy Echteld volgt Jan Sierksma op als trainer Jong AZ

Leeroy Echteld is de nieuwe trainer van Jong AZ. De 55-jarige Amsterdammer vervangt Jan Sierksma, die is doorgeschoven naar het eerste om assistent van Maarten Martens te worden. Echteld ligt tot de zomer van 2026 vast bij de Alkmaarders.

Echteld is geen onbekende in Alkmaar. Hij speelde in het seizoen 1997/98 een halfjaar in het shirt van AZ. Daarnaast was hij in het verleden actief als trainer in de jeugdopleiding en assistent van John van den Brom. De Amsterdammer had de afgelopen anderhalf jaar tweededivisionist De Treffers onder zijn hoede. Hij zal zijn werkzaamheden bij AZ combineren met het assistentschap bij Jong Oranje.

"Het is heerlijk om weer thuis te komen bij AZ", stelt Echteld over zijn terugkeer. "Ik wil graag weer werkzaam zijn in het betaald voetbal. Het trainerschap van Jong AZ combineren met mijn taken bij Jong Oranje zie ik als een fantastische uitdaging. Ik denk dat dit een heel goede zet voor mij en mijn ontwikkeling is."

