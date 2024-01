AZ knokt zich naar gelijkspel tegen PEC Zwolle bij debuut Maarten Martens

Na het ontslag van trainer Pascal Jansen werd assistent Maarten Martens doorgeschoven. Tijdens zijn debuut als hoofdtrainer van AZ voerde hij meteen een aantal wijzigingen door. Aanwinst Kristijan Belic kreeg een basisplaats op het middenveld en Alexandre Penetra keerde weer terug. Opvallend was dat bij AZ Denso Kasius als linksachter werd geposteerd en Alexandre Penetra de rechtsback was.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hoewel de stemming bij de fans positief was, zagen zij dat PEC Zwolle na twee minuten de openingstreffer bijna maakte. Ody Velanas werd weggestoken na een snelle counter en schoot snoeihard tegen de paal. AZ ontsnapte en kon in het eerste kwartier alleen via Vangelis Pavlidis gevaarlijk worden met een frommelschot en een kopbal. Na zestien minuten was ook AZ heel dicht bij een doelpunt. Uit een hoekschop kreeg Pavlidis de bal voor zijn voet en de topscorer schoot hard tegen de lat.

Achter het doel van Rome-Jayden Owusu-Oduro hing een spandoek met 'Succes Maarten, samen vlammen', maar dat vlammen viel tegen. De jonge doelman moest na een half uur redden op een schuiver van Eliano Reijnders, het jongere broertje van oud-AZ'er Tijjani Reijnders. Richting de rust drong AZ aan en kreeg het via Kasius (schot voorlangs), Belic (kopbal) en Myron vaan Brederode (schot) de betere mogelijkheden.

Tegenslag

Direct na de pauze was AZ opnieuw dicht bij de voorsprong. Penetra kopte uit een hoekschop van Riechedly Bazoer op de lat en in de nastoot kreeg Pavlidis de bal ook niet achter Schendelaar. Uit het niets nam PEC Zwolle hierna brutaal de voorsprong. Lennart Thy tikte van dichtbij de 0-1 binnen nadat de voorzet vanaf links doorschoot. AZ leek snel orde op zaken te stellen via Dani de Wit die raak schoot, maar de bal ontving in buitenspelpositie.

Het was het startsein voor het slotoffensief van AZ. Pavlidis was dicht bij het een volley, die door Schendelaar werd gekeerd. Even daarvoor kopte PEC-verdediger Kersten de bal tegen de hand van Van den Berg. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de bal na tussenkomst van de VAR op de stip.

Tekst gaat verder onder de X-post.