Politiechef IJmuiden: 'Ook al merk je nu niets... we staan paraat om in te grijpen'

Door de drugsgeweldsexplosie in IJmuiden zag burgemeester Frank Dales zich genoodzaakt forse maatregelen te nemen. In samenwerking met de veiligheidsdriehoek riep hij de stad uit tot veiligheidsrisicogebied, waar preventief gefouilleerd mag worden. NH interviewde de Haarlemse politieteamchef Joop Sinnige, die ook lid is van de driehoek, en zijn collega Michael Brouwer, Operationeel Expert Jeugd. "In feite ligt er een soort onzichtbare deken over IJmuiden, waar niemand in eerste instantie iets van merkt. Totdat het moment komt dat er wat gebeurt."

IJmuiden is uitgeroepen tot een veiligheidsrisicogebied door 30 incidenten in drie maanden tijd. We kennen er een paar. Een huis dat beschoten is, een explosief aan de deur van club Marbella, explosies bij huizen. Waar bestaan die 30 incidenten nog meer uit?

Sinnige: "Het gaat voornamelijk over geweld op straat. Je moet inderdaad denken aan de explosieven of zwaar vuurwerk aan de voordeur of aan auto’s. Dat gaf eigenlijk heel veel maatschappelijke onrust in IJmuiden. Maar daarnaast zaten bij die incidenten ook heftige vechtpartijen en steekpartijen."

"Het is een opeenstapeling. Niet alle dertig incidenten staan met elkaar in verband, maar we zien er wel een grote rode draad in. We zien dat er een soort strijd plaatsvindt op de drugsmarkt in Velsen. Dat wordt niet alleen binnenshuis uitgevochten, maar met name op straat."

Brouwer: "Maar alleen ‘gewone’ vechtpartijen zijn niet genoeg voor de maatregelen. We hebben in Santpoort acht vechtpartijen gehad: dat is niet genoeg om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Er zal dreiging moeten zijn op het gebied van de wet wapens en munitie. Anders heeft het geen nut om preventief te fouilleren. Het is niet strafbaar om je vuisten op straat mee te nemen."

"Maar dertig van dit soort zwaardere incidenten in drie maanden, dat is echt heel veel. Normaal zijn dat er één of twee per maand, misschien met een uitschieter naar vier. Dus dit aantal is wel aanleiding voor maatregelen."

Nu zegt de burgemeester dat gemeente en politie een vrij goed beeld hebben van wie verantwoordelijk zijn voor deze drugsstrijd. En je mag, volgens de wet wapens en munitie die u net noemt, bij gerede verdenking mensen ook gewoon fouilleren. Wat is dan de toegevoegde waarde van dit veiligheidsrisicogebied?

Brouwer: "We hebben sowieso vanuit ons netwerk goed zicht op wat er speelt op straat. En we hebben de kern van de rivaliserende groepen in beeld. Maar daar omheen zitten nog veel grotere groepen, met name jongeren, op wie het ook een aanzuigende kracht heeft. En die hebben wij nog niet in beeld. Daar is de maatregel op gericht. Om hun, als het nodig is, preventief te kunnen fouilleren."